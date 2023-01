Pd, verso il congresso nazionale: Stefano Bonaccini ad Avellino Appuntamento con il candidato segretario domenica al Viva Hotel

Verso il congresso nazionale del Partito Democratico, Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale, fa tappa ad Avellino. L’appuntamento è in programma per domenica, 8 gennaio, con inizio alle ore 17.00, presso il Viva! Hotel in via Circumvallazione ad Avellino.

L’incontro rientra nel Tour dei Cento Comuni che il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha avviato in vista dell’appuntamento congressuale.

All’incontro parteciperanno rappresentanti istituzionali, amministratori, iscritti e simpatizzanti del Partito Democratico.