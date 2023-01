Pd, Festa presenta Bonaccini e rispolvera il "Mai Più" che fece perdere Pizza I paradossi del Pd di Avellino. Strano che al Viva Hotel il segretario provinciale sia rimasto muto

“Mai più”. Ricordate? La lista civica che sosteneva la battaglia del candidato sindaco Luca Cipriano nelle amministrative del 2019 contro il malgoverno del Pd, è tornata d'attualità. Ed è stata rispolverata dall'ex consigliere comunale Leonardo Festa, uno dei fautori di quella compagine, a cui gli organizzatori della convention del Viva Hotel con Stefano Bonaccini, hanno dato il compito di introdurre il confronto.

Lo slogan “Mai più” è stato sventolato più volte proprio sotto gli occhi di Nello Pizza, il segretario provinciale del Pd, seduto in prima fila. Chissà cosa avrà pensato. E se gli è tornato in mente quel maledetto ballottaggio quando “Mai Più” con Cipriano decise – in un fronte anomalo con Preziosi e Morano – di sostenere la candidatura del 5 Stelle Vincenzo Ciampi che sbaragliò il candidato del Pd, Nello Pizza. Una gaffe di Leonardo Festa?

Di sicuro è stato imbarazzante il richiamo a quella civica che ha contribuito ad una delle sconfitte più brucianti del Pd ad Avellino. Ma di questi tempi coerenza e memoria non vanno sempre di pari passo. E' stato significativo aver dato a Bonaccini l'immagine di un Pd compatto sulla sua candidatura. Ma si vedrà se quella vista al Viva Hotel sia stata un'unità reale o di facciata.

Strano anche che il segretario Pizza non sia stato inserito nella scaletta degli interventi. Il tempo come sempre sarà giusto giudice.