Vertenza Asidep: "La politica ha abbandonato i lavoratori" Comunicato congiunto di Fiom Uilm e Fismic. Lunedi confronto al Pd e poi da Rotondi

"I Segretari provinciali di Fiom Uilm e Fismic hanno esaminato con i lavoratori dell’Asidep le gravi difficoltà in cui versa la Società e l’incapacità dei vari soggetti a creare un tavolo di confronto per arrivare ad una ipotetica soluzione. Da quanto emerso in assemblea prende sempre più consapevolezza che la politica ha completamente abbandonato i lavoratori e non si intravede nessuna strategia per rilanciare la depurazione in Irpinia".

Così i tre segretari sindacali Morsa, Altieri e Zaolino sulla vertena Asidep . "È paradossale che si parli di un nuovo concordato in continuità per l’asidep dopo il fallimento del Cgs. Non si può andare di concordato in concordato per risolvere i problemi legati al futuro della depurazione. Per tali ragioni le OO.SS. e i lavoratori promuovono una protesta bipartisan richiamando tutti i politici con i loro livelli Istituzionali alle loro responsabilità. Lunedì 16 p.v. alle ore 10 si recheranno sulla sede del Partito Democratico chiedendo un confronto con i vertici del partito e subito dopo presso la sede dell’onorevole Rotondi".