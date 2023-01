"Una tempesta in un bicchiere d'acqua"; nel Pd torna il sereno Incontro chiarificatore tra Pizza, Buonopane e i consiglieri dem

Le nuove deleghe alla Provincia di Avellino hanno agitato il pd irpino. Il segretario Nello Pizza ha incontrato il presidente Buonopane e il gruppo consiliare dem a Palazzo Caracciolo per un faccia a faccia.

A Pizza non era piaciuto il metodo, senza concertazione, con cui Buonopane ha revocato la vice presidenza a Costantino Giordano e affidato l'incarico a Girolamo Giaquinto e contestualmente riassegnato le deleghe ai consiglieri. Ma dopo l’incontro sembra già tornato il sereno.

Il segretario commenta così: "Il mio era un invito più in generale alla condivisione da parte di tutti ma resta il pieno sostegno al presidente, lo sosteniamo fortemente, ho solo sottolineato cose già scontate. Dobbiamo essere consapevoli che siamo una squadra e muoverci come tale. Detto questo, credo che su questa vicenda si sia fatta una tempesta in un bicchiere d’acqua, non c’è niente di particolare ed è con incontri del genere che anzi rilanciamo l’azione politica e amministrativa".

Presenti tutti i consiglieri, il capogruppo Luigi D’Angelis, Caterina Lengua, Laura Cervinaro, Franco Mazzariello e Costantino Giordano. Con Pizza, anche la coordinatrice della segreteria Enza Ambrosone, il vice segretario Vittorio Ciarcia e il responsabile Enti locali Vanni Chieffo.