Deleghe Provincia, Lega: "Bene Graziano alla Forestazione" I complimenti del carroccio al consigliere provinciale

Il coordinamento provinciale della Lega si congratula col consigliere provinciale Pino Graziano, da qualche giorno nuovamente impegnato sul fronte della Forestazione a Palazzo Caracciolo.

La Lega, in occasione del rinnovo del consiglio provinciale, ha sostenuto Graziano il cui apporto è risultato decisivo per l’elezione del vicesindaco di Lauro.

Il coordinamento provinciale auspica un impegno per il bene del territorio, certo che l’appartenenza politica di Graziano resterà salda nell’ambito del centrodestra.