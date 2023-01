Più Europa, l'irpino Alfonso Maria Gallo eletto tesoriere nazionale La decisione dell'assemblea nazionale

L’assemblea nazionale di Più Europa ha eletto alla carica di Tesoriere il coordinatore del gruppo di Avellino Alfonso Maria Gallo. Grande soddisfazione è stata espressa dagli attivisti irpini. “L’elezione di Alfonso è il risultato di un lavoro corale che, nell’impegno di partito e sul territorio, ha dato i suoi frutti anche con il buon risultato ottenuto nelle recenti elezioni politiche. Gli irpini, già presenti con Bruno Gambardella in segreteria nazionale, ricoprono ruoli di grande responsabilità nel partito nazionale e questo per noi tutti è motivo di orgoglio e soddisfazione. In questa delicata fase di avvicinamento al congresso l’impegno di Alfonso sarà delicato e prezioso. A lui i nostri complimenti e gli auguri di buon lavoro”.