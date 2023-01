Pd, Vittoria "pizzica" Petracca: memoria corta e poco garantismo, dove andiamo? Nuove polemiche nel partito avellinese. E il caso Giordano imbarazza per il silenzio dei dirigenti

Corre su Facebook la polemica nel Pd. Il dirigente nazionale Franco Vittoria ha letto una intervista di >Maurizio Petracca ed ha firmato un post al vetriolo che conferma come nel Pd avellinese ci sia ancora il fuoco sotto la cenere.

"Il pd , la panchina e le dichiarazioni “ affrettate “", scrive Vittoria, che aggiunge: "Un candidato alla segreteria nazionale( Bonaccini) ha inteso ragionare di politiche e classi dirigenti , raccontando che c’è bisogno che questa classe dirigente ( ultimi tempi ) del Pd vada in panchina , un modo elegante per costruire una sorta di rottamazione light. In Irpinia l’ottimo consigliere regionale Petracca, che stimo , in un’intervista ha aggiunto che “ il gruppo dirigente del PD in prima linea in questi anni abbia determinato una caduta di consensi . È giusto , perciò , che alcuni vadano in panchina , mentre altri saranno in campo .” Queste le dichiarazioni dell’ottimo Petracca . Alcune precisazioni e domande sono quantomeno essenziali per il procedere di un giusto ragionamento storico politico . 1) Petracca quando parla dei dirigenti in prima linea in questi anni del Pd intende anche De Luca governatore ? E quindi se si , dovrebbe andare in panchina ? 2) Quando l’on Petracca parla del gruppo dirigente Pd in prima linea in questi anni , intende anche Zingaretti che ha permesso a lui di entrare nel PD ? Caro Petracca, a proposito di classe dirigente degli ultimi tempi , lo stesso Bonaccini è stato portavoce e classe dirigente della stagione renziana. Caro Maurizio, il pd è partito complesso , e immaginare di costruire il “nuovo “ contaminando gli opposti , come nel caso di Avellino è come stare in campo senza aver un ruolo , giocando un po’ alla “ carlona” … Caro Maurizio, in riferimento poi alla vicenda del sindaco di Monteforte , è ovvio che siamo garantisti e ci auguriamo ogni bene , ma in questi casi ( indagine della antimafia ) un sindaco si autosospende dal PD e da ogni carica istituzionale… Con stima". Fin qui il post di Franco Vittoria. Aspettiamo la replica di Petracca...