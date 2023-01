Arriva il decimo assessore al Comune di Avellino: sarà un tecnico donna Ancora top secret l'identità e la delega che riceverà domani direttamente in Consiglio Comunale

L'esecutivo del sindaco di Avellino Gianluca Festa si arricchisce di un nuovo assessore: da domani lunedi 23 gennaio la giunta sarà composta da dieci membri.

“L'uomo in più” sarà una donna, con profilo tecnico – e non politico sottolineano a Palazzo di città -, non è originaria di Avellino e avrà una delega che prima non c'era, dunque non quella ai Fondi Europei come si era ipotizzato nei giorni scorsi (casella mancante dall'agosto del 2020 quando l'assessore Di Falco si è dimesso).

Ma ormai da tempo il primo cittadino avellinese ci ha abituati alle sorprese, e quindi bisognerà attendere il consiglio comunale di domani pomeriggio, convocato per le 17,00, per scoprire l'identità del nuovo assessore. Fino all'ultimo bocche cucite nella maggioranza consiliare, top secret l'identità del “tecnico” scelto direttamente dal sindaco Festa.

Le quote rosa e la delega alla cultura: un innesto annunciato

Un innesto che comunque era già in programma così come annunciato durante la conferenza di fine anno e come aveva ribadito il primo cittadino nel corso dell'inaugurazione della mostra su Andy Warhol all'ex Eliseo.

C'è chi scommette che il nuovo assessore possa ricevere la delega alla cultura, altra casella mancante fin dall'inizio della consiliatura, da affiancare al lavoro della Fondazione Città Avellino (presidente del cda lo stesso sindaco) che da febbraio si occuperà della gestione dei luoghi della cultura.

“Una nomina tardiva, necessaria per rimettersi in regola con la legge sulle quote di genere. Noi lo avevamo denunciato da tempo” E' il commento di Nicola Giordano, consigliere di minoranza in quota Pd, che aggiunge: “Probabilmente la decisione del sindaco è dettata dalla recente sentenza del Tar che ha decretato la ricomposizione della giunta comunale di Aiello del Sabato nel rispetto dell’equilibrio della parità di genere. Visto cosa è accaduto al collega dell'hinterland si è messo in pari. Resta comunque il rammarico che non abbia attinto alle tante professionalità e competenze della nostra città”.

C'è attesa anche per la discussione sul nuovo stadio e sulla dichiarazione di pubblico interesse del project da 60milioni di euro l'assessore all'urbanistica Emma Buondonno presenterà un documento destinato a scatenare un duro dibattito in aula.