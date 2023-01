Audio choc in Consiglio ad Avellino, Maggio chiede scusa a Todisco Il presidente dell'assise: "Espressioni che non fanno parte della mia maniera di pensare e agire"

«Rispetto a quanto accaduto in Consiglio comunale nella tarda serata di ieri, da Presidente dell’assise, professionista e cittadino di Avellino, sento di porgere le mie più sincere scuse all’amico Francesco Todisco, ai consiglieri tutti ed alla città. Dopo molte ore di Consiglio comunale, e dopo essere stato oggetto di ripetuti e durissimi attacchi, soltanto per essermi impegnato far rispettare il regolamento consiliare, probabilmente anche a causa della stanchezza, mi sono purtroppo abbandonato ad espressioni che in nessun modo fanno parte della mia maniera di parlare, di pensare e di agire. La mia storia personale e politica testimonia meglio delle parole che condanno da sempre ogni forma di violenza, sia fisica che verbale, e che nutro profondo rispetto per l’altrui opinione e per tutti i rappresentanti politici presenti all’interno del Consiglio comunale o esterni ad esso».