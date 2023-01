Boccia ad Avellino per la mozione Elly Schlein segretaraia L'appuntamento è per sabato alle 10.30, presso la sede del Pd

L’esponente parlamentare del PD Campania Francesco Boccia sarà ad Avellino, sabato 28 gennaio, alle 10.30. Un appuntamento per la presentazione della mozione per Elly Schlein segretaria. L’incontro si terrà presso la sede provinciale del Pd di via Tagliamento.