"Hanno rischiato la vita con il covid e ora dimenticati da De Luca e licenziati" Ciampi sugli Angeli del Coronavirus

"Vincenzo De Luca in questi anni ci ha abituato ad annunci roboanti che non hanno avuto alcun seguito tuttavia è impensabile immaginare che si giochi sulla pelle di lavoratori che hanno rischiato la propria vita. Parliamo degli “angeli del Covid”, medici e operatori sanitari che hanno prestato servizio durante l’emergenza pandemica in regime di somministrazione e che il 1° gennaio sono stati licenziati con un semplice sms dalle agenzie di lavoro interinale dietro indicazione della struttura commissariale. In risposta al mio question time l’assessore Marchiello scarica le responsabilità sul governo nazionale, annunciando una proposta di legge in merito. Ma cosa ne sarà di questi operatori mentre l’iter è in corso?”. A denunciarlo è il consigliere regionale Vincenzo Ciampi, componente della commissione sanità, a margine della seduta di question time.



“Siamo di fronte a un vergognoso scaricabarile - prosegue Ciampi - da parte di questa giunta regionale che si nasconde dietro il politichese e i cavilli burocratici e di fatto dimentica il servizio reso da donne e uomini che hanno messo a repentaglio la propria salute. Come Movimento 5 stelle continueremo a batterci affinché a questi lavoratori venga riconosciuta l'assunzione a tempo indeterminato. Professionisti che hanno maturato un’esperienza importante e che se trattenuti, potrebbero colmare le gravi carenze di personale, ormai strutturali, della sanità pubblica regionale”.