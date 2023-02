Fuga giovani, Azione: "Formazione e infrastrutture per attrarre investimenti" La ricetta del partito di Calenda per arginare l'emorragia

Gli under 30, una generazione sospesa, costretta a fare i conti con la disoccupazione e lo spopolamento nelle aree interne. Azione prova a dare una risposta a questa emorragia. Politica e imprenditoria devono remare insieme nella stessa direzione: continua formazione di professionalità per attrarre investimenti

“Il dato sullo spopolamento in Irpinia mi ha lasciato senza parole”, dichiara la deputata di Azione Naike Gruppioni - L’Irpinia ha le potenzialità per risolvere il problema. Il tessuto imprenditoriale del territorio deve prendere in carico il problema aiutando i ragazzi nella formazione. Io sono una imprenditrice prestata alla politica e sono assolutamente consapevole che la politica deve impegnarsi per questo".

“Ben venga il lavoro fatto fino a questo momento nelle aree interne, anche se c’è ancora tanto da fare”, rincara Giovanni Bove, segretario provinciale di Azione. “In Irpinia bisogna soffermarsi per capire la reale esigenza. La politica deve riacquisire la sua capacità di proposta e di pensiero e, purtroppo, spesso vediamo che è troppo occupata a spartirsi poltrone e due spicci. Con Azione i giovani incalzano gli adulti cercando risposte”.