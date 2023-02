Grottaminarda, Spera: "Bilancio argomento serio. Non va trattato sui social" Il sindaco replica alla minoranza: "Ne parleremo in consiglio a tempo debito"

"L’amministrazione Spera dopo le continue illazioni della minoranza, sui social e sui giornali, ritiene opportuno chiarire, senza entrare nei particolari e senza tecnicismi, che l’argomento bilancio sarà discusso in consiglio comunale a tempo debito e che sono in corso le dovute verifiche, alla stregua di quanto prefissato e programmato durante la campagna elettorale. Difatti, il nostro gruppo aveva ed ha come priorità la necessità di accertare la correttezza delle operazioni contabili poste in essere dai responsabili tecnici che hanno operato sino alla nomina del nuovo assetto amministrativo.

L’amministrazione, in seguito a opportune verifiche del nuovo responsabile del Settore Finanziario, ha potuto riscontrare fatti che comportano l’adozione di scelte importanti che a breve verranno poste in essere e di cui saranno informati i cittadini.

A tal proposito ci preme sottolineare che tutte le decisioni medio tempore adottate sono la diretta conseguenza delle problematiche economiche riscontrate.

Ne è una prova la decisione di estinguere il mutuo per la costruzione della “Casa della Cultura”, contratto nel 2021 per tre milioni di euro, che avrebbe ulteriormente gravato sul bilancio e, conseguentemente, sulle tasche dei cittadini.

Le accuse di incompetenza rivolte alla maggioranza, rea di essere presumibilmente responsabile di tale situazione, risultano assurde visto che tali aspetti contabili attengono ad operazioni pregresse, per le quali verranno valutate e accertate le dovute responsabilità.

Infine - conclude la missiva - si sottolinea che su argomenti così delicati e importanti per le sorti dell’ente, la minoranza farebbe bene ad evitare ulteriori strumentalizzazioni che ancora una volta risultano sterili e prive di utili risultati".