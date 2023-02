Volumi Centro Dorso, Rifondazione Comunista interroga Festa Costantino D'Argenio chiede chiarezza sul destino del patrimonio librario

"Premesso che nei giorni scorsi alcuni organi di informazione hanno riportato ripetutamente la notizia, corredata da immagini eloquenti, della distruzione e del successivo smaltimento nei camion di Irpiniambiente di numerosi volumi appartenenti al centro di cultura "Guido Dorso", deterioratisi in seguito alle infiltrazioni d’acqua causate dal cedimento del tetto del palazzo "Victor Hugo" in cui finora ha avuto sede il centro.

Considerato che una perdita del patrimonio librario e pubblicistico avellinese rappresenta un duro colpo non solo per il "Centro Dorso" ma per la cultura del comune capoluogo e dell’intera provincia.

Ciò premesso e considerato, si interroga il sindaco di Avellino, anche in qualità di delegato alla cultura, per sapere l'esatta rappresentazione di quanto accaduto, le eventuali motivazioni del suo comportamento e delle sue scelte, insieme a quali provvedimenti abbia assunto o intenda assumere per risolvere il problema o almeno per evitare ulteriori e più gravi conseguenze".