Movimento Popolari in rete: Irpinia protagonista a Roma con Di Cecilia "La persona al centro della politica"

“La persona al centro della politica”: questo è il tema scelto per la prima assemblea dei comitati regionali promotori del movimento “Pop - Popolari in rete”, che si svolgerà il prossimo 25 febbraio, dalle ore 14, presso l’Hotel Parco dei Principi di Roma, in via Gerolamo Frescobaldi.

L’assemblea, oltre ad esporre il percorso finalizzato alla nascita dell’associazione nazionale, sarà l’occasione per discutere delle condizioni e delle possibilità di riorganizzazione politica dell’aera popolare.

All’incontro prenderanno parte delegazioni dei comitati regionali promotori, costituiti e in via di costituzione, oltre a personalità ed esponenti di movimenti e gruppi dell’area cattolico popolare, liberale e riformista.

A rappresentare la Campania e l'Irpinia in modo particolare a Roma il consigliere provinciale da ben otto legislature sempre attivo e al fianco del territorio Franco Di Cecilia, il quale ricoprirà molto probabilmente il ruolo di coordinatore di questo neonato movimento.