Autonomia, iniziativa ad Avellino con Gubitosa, Del Basso De Caro e Petitto Sabato mattina, alle ore 10.30 presso il circolo della stampa

“Contro l'autonomia differenziata, per l'Italia mediterranea” è il titolo dell'incontro che si terrà sabato mattina – 25 febbraio – alle ore 10.30 presso il circolo della stampa di Avellino. Organizzato dall'associazione Cittadino Sudd, l'incontro sarà moderato dal giornalista Gianni Festa, e sarà aperto dai saluti del sindaco, Gianluca Festa. Interverranno: Erika Picariello, segretaria generale Flc Cgil di Avellino, il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle, il consigliere regionale Livio Petitto, l'on. Umberto Del Basso De Caro e il presidente dell'associazione Cittadino Sudd, onorevole Federico Conte.

"L'autonomia differenziata, per come proposta dal governo – dice l'on. Federico Conte -, è un gioco delle tre carte. Vuole trasferire alcune competenze dello Stato alle Regioni a saldi invariati, e finanziarle trattenendo a favore delle sole regioni interessate il loro maggior gettito erariale che, come è noto, al Nord, per ragioni storiche, è superiore di 4-5 volte rispetto al Sud. La proposta non dà nessuna garanzia sui Livelli essenziali delle prestazione e aggrava, com'è evidente, il gap tra Nord e Sud. A questo disegno dobbiamo opporre una decisa mobilitazione, costruendo reti e percorsi di civismo attivo. Una battaglia di tutti nel segno dell'Italia Mediterranea, una idea del Mezzogiorno come nuovo baricentro geopolitico europeo”.