Primarie Pd, ad Avellino e provincia allestiti 68 seggi Per l'elezione del segretario Nazionale in programma domenica 26 febbraio

La federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia si prepara all’importante appuntamento con le Primarie per l’elezione del Segretario Nazionale che si svolgeranno domenica, 26 febbraio.

Per illustrare le modalità di voto ma anche per sottolineare l’importanza di questo passaggio è in programma per sabato, 25 febbraio, con inizio alle ore 10.30, presso la federazione provinciale in via Tagliamento 32 ad Avellino, una conferenza stampa alla quale parteciperà il segretario provinciale, Nello Pizza, e la segreteria provinciale.

Si allega l’elenco dei 68 seggi/gazebo che saranno allestiti sul territorio provinciale in occasione delle Primarie di domenica 26 febbraio. Si voterà dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Possono partecipare alle Elezioni Primarie tutte le persone con cittadinanza italiana, i cittadini e le cittadine UE residenti in Italia e i cittadini e le cittadine extra-UE con regolare permesso di soggiorno che dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito Democratico, di sostenerlo alle elezioni e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori. Possono votare anche i minori dai 16 anni in su (I cittadini stranieri residenti in Italia, i minori dai 16 anni in su, i lavoratori e gli studenti fuori sede devono pre-registrarsi entro la mezzanotte del 24 febbraio sulla piattaforma inserendo la documentazione richiesta e selezionando il gazebo della zona in cui vivono).

I seggi allestiti nel capoluogo

Federazione Provinciale Partito Democratico

Via Piave sez. 11-12-13-14-15-16-17

Via Degli Imbimbo sez. 18-19-20-21

Picarelli sez. 56-57

C.da Baccanico sez. 66-67–68-69-70-71

C.da Amoretta sez. 72

Avellino Circolo della Stampa

Piazza Garibaldi sez. 1-2-3-4-5-6-7-8,

Piazza Solimena sez. 9-10

Viale Italia sez. 28-29-30-31

Via Colombo sez.32-33-34-35-36-37-38

Via Scandone sez. 22-23-24-25-26-27

Via Fontanatetta sez. 49-50-51-52

Frazione Valle sez. 53-54-55

Circolo PD David Sassoli in Piazza Giustino Fortunato 24

Via Rotondi sez. 39-40

C.da San Tommaso 41-42-43-44-45-46-47-48

Rione Mazzini sez. 58-59-60-61-62

Frazione Bellizzi sez. 63-64-65

I seggi allestiti nel resto d'Irpinia

Aiello del Sabato (accorpato con Cesinali): Forum giovani

Andretta: Auditorium c/o edificio scolastico

Aquilonia: Associazione Aquilonia Futura C.so V. Emanuele

Ariano Irpino (accorpato con Greci, Montaguto): palazzo degli uffici

Atripalda (accorpato con Candida, Manocalzati, Parolise, Salza Irpina, San Potito Ultra e Sorbo Serpico): Biblioteca comunale

Avella: Sala Siani Piazza Convento

Bagnoli Irpino: Salita San Vito 15

Baiano (accorpato con Sirignano): P.zza F. Napolitano

Bisaccia (accorpato con Lacedonia e Monteverde): sala cinema

Cairano (accorpato con Conza della Campania e Morra De Sanctis): Sala Consiliare

Calabritto: Centro Sociale Via San Vito

Calitri: Casa ex Eca

Caposele: Aula Polifunzionale Piazza XXIII novembre

Castelfranci (accorpato con Montemarano): Centro G. Bruno, Via Capogiardino

Castelvetere sul Calore: Via Roma

Cervinara: aula consiliare Antonio Sacco

Domicella: Locale comunale

Contrada: presso locale comunale Piazza del Carmine

Flumeri: locale comunale Piazza San Rocco

Fontanarosa (accorpato con Luogosano, Paternopoli, Sant’Angelo all’Esca): Sede S. Fucci via Municipio

Forino: Sala comunale

Frigento (accorpato con Villamaina): Palazzo De Leo

Gesualdo: Via Municipio – Forum giovani

Grottaminarda (accorpato con Melito Irpino, Mirabella Eclano, Sturno e Bonito): Circolo PD C.so V. Veneto

Grottolella (accorpato con Capriglia Irpina, Chianche, Altavilla Irpina, Montefredane): Rione S. Egidio – Circolo PD

Guardia Lombardi: via Roma ex municipio

Lauro (accorpato con Quindici): via Lancellotti

Lioni (accorpato con Teora): Vico I Campanile

Marzano: Viale Piave

Mercogliano: C.so Garibaldi 23

Montecalvo Irpino (accorpato con Casalbore): circolo PD via V. Emanuele

Montefalcione: Via Kennedy 19

Monteforte Irpino: Circolo PD Via Loffredo

Montella (accorpato con Volturara Irpina, Cassano Irpino): Circolo PD Piazza Bartoli

Montemiletto: Circolo PD Piazza 4 Novembre

Montoro: Frazione Piano, sala convegni Palazzo Municipale

Moschiano: Sede Associazione Culturale Via Nobile

Mugnano del Cardinale (accorpato con Quadrelle) presso Four Roses via Roma

Nusco: Circolo PD Piazza Natale

Pago Vallo Lauro: Viale Piave

Pietradefusi: Corso V. Emanuele 122

Pratola Serra (accorpato con Prata Principato Ultra) presso Auditorium Giovanni Paolo II

Roccabascerana: Circolo PD Fraz. Cassano

Rotondi: Piazzetta Casagalli

S. Mango (accorpato con Lapio e Chiusano San Domenico): Via Diaz, 15

San Martino Valle Caudina: Sala Unicef C.so Vittorio Emanuele

San Michele di Serino (accorpato con Santo Stefano del Sole e Santa Lucia di Serino): Circolo PD, via Mezzogiorno 11

Santa Paolina (accorpato con Montefusco, Petruro, Torrioni e Tufo): locali ex cinema Piazza Alberto De Buono

S.Andrea di Conza: Circolo PD via Roma 3

S.Angelo a Scala (accorpato con Pietrastornina, Summonte e Ospedaletto d’Alpinolo): Corso Europa

Sant’Angelo del Lombardi (accorpato con Rocca San Felice): Centro di Comunità Piazza Nobile

Savignano: Circolo PD, Via S.Luigi Orione, 36

Senerchia: Centro Sociale Via San Vito

Serino: Biblioteca Comunale

Solofra: Circolo PD, Via Abate Giannatasio

Sperone: Sala Consiliare

Taurano: Sala consiliare

Taurasi: Circolo PD Via F.Tedesco 10

Torella dei Lombardi: Circolo PD, Via Regina Margherita

Torre le Nocelle: Auditorium Clemente Penna, via Padula

Trevico: Palazzo Scola

Vallesaccarda (accorpato con Castebalbaronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Carife, Vallata, Zungoli): centro Martin Luther King, Piazza Addesa

Venticano: C.so L.Cadorna

Villanova del Battista: Piazza Aldo Moro