Avellino, il coro di no all'autonomia differenziata: "Disgrega il paese" Ma c'è anche chi come il sindaco Festa dice: "Giochiamocela, a parità di condizioni"

“Vigili sull'autonomia differenziata, la bozza Calderoli rischia di acuire ulteriormente il divario tra il Nord e il Sud del paese”.

Chiamati a raccolta da Federico Conte, presidente Associazione “Cittadino SUDD”, al circolo della stampa di Avellino si sono ritrovati sindacati, consiglieri regionali e deputati per illustrare quali sono i pericoli se davvero passasse il testo di legge voluto dal governo Meloni.

Conte: "L'autonomia penalizza tutta l'Italia"

“L'autonomia impedisce un progetto che riguarda l'Italia che ha il Mezzogiorno al centro - dichiara Conte - Mezzogiorno come nuovo baricentro degli equilibri geopolitici europei. Mezzogiorno che si affaccia sul Mediterraneo, portatore di ricchezza”.

Gubitosa: "Le regioni partano alla pari"

Per il vicepresidente 5 Stelle Michele Gubitosa bisogna garantire condizioni uguali alle regioni ai nastri di partenza. “La Meloni vuole decidere da sola cosa dovranno avere i cittadini del Sud. Per noi non va bene. Noi vogliamo che il Parlamento decida quali sono i diritti garantiti a tutti i cittadini. Se la Lombardia, rispetto alla Campania, è più avanti per quanto concerne le infrastrutture, i servizi ai cittadini, la banda larga e gli ospedali, allora, prima di renderla autonoma, sarebbe il caso di farle partire alla pari”.

Petitto: "Basta nascondere i fallimenti della Regione"

Ma c'è anche chi, come Livio Petitto, contesta alla Regione Campania di aver fatto poco e male per assicurare livelli decenti alle prestazioni per i cittadini. “C'è ancora chi cerca di spostare l'attenzione su altre tematiche per non far uscire allo scoperto quelli che sono i danni che sono stati apportati a questa regione e a questa e provincia, scagliandosi contro l'esecutivo che si è insediato solo da qualche mese”.

Festa: "Perchè no? Giochiamocela"

Voce fuori dal coro quella del sindaco Festa: “Io non sono, in maniera totalitaria, contrario rispetto a questa ipotesi. Dico solo che sarebbe giusto partire tutti dallo stesso punto”. Da ex sportivo, sono sempre stato per la meritocrazia e per la conquista dei risultati sul campo. Giochiamocela senza paura".