Primarie Pd, in Irpinia trionfa Bonaccini. Ad Avellino sorpresa Schlein Il dato del capoluogo in controtendenza con quello complessivo provinciale

Primarie Pd, urne chiuse alle 20. Stefano Bonaccini trionfa in Irpinia, ma nel capoluogo si afferma piuttosto a sorpresa Elly Schlein. Questo il dato che emerge dai seggi. Il dato definitivo in provincia di Avellino ha visto votare 9820 elettori. Bonaccini ha raccolto 7001 preferenze, per il 72% dei votanti, mentre la Schlein si è fermata a 2783 (28%). 8 schede nulle. Nel capoluogo 868 i votanti ed esito ribaltato. La Schlein si impone con 485 voti, Bonaccini si attesta a 381. Nel seggio di via Tagliamento finisce 121 a 69, in quello del Circolo della stampa 263 a 183 mentre a San Tommaso ha prevalso Bonaccini 129 a 101. 2 le schede bianche.