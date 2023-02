Pd, l'ex cinque stelle Maraia: "Con Schlein nuovo impulso al campo progressista" L'ex deputato: PD e il M5S tornino a confrontarsi per la costruzione di un manifesto comune

"Grande sorpresa ha suscitato la vittoria di Elly Schlein a nuova segretaria del Partito Democratico. Partita con tutti i pronostici contro, ha invece ottenuto un’ampia vittoria ai gazebo. Le faccio i miei complimenti per la vittoria e per tutta la sua campagna congressuale, incentrata prettamente sui bisogni e necessità delle persone. E’ una vittoria chiara, netta, di “cambiamento” come lei stessa ha più volte detto. L’augurio ora è che la sua segreteria torni a stabilire un dialogo con la propria gente, con gli operai, i precari, gli esclusi, troppo spesso trascurati dalla politica".

Così l'ex deputato pentastellato irpino Giovanni Maraia che commenta la vittoria di Elly Schlein alla guida del Pd.

"Viviamo un periodo difficile, c’è un latente disagio sociale dovuto all’incertezza sul futuro: mi auguro che la neo segretaria aiuti ad incanalare questo disagio in proposte concrete, reali, che infondano ottimismo nel futuro. Elly Schlein, durante la campagna delle primarie, è stata molto chiara anche su altri temi, quali politica estera e diritti civili: se terrà fede a quanto detto, allora il progetto progressista di centrosinistra, a cui anche io ho lavorato nel corso della scorsa legislatura, ne trattà nuovo impulso. Le forze progressiste solo unite possono avere la possibilità di battere questa destra imperante: per farlo però, occorre chiudere la stagione del populismo fine a se stesso, delle piroette su temi “perché conviene”, a scapito invece degli interessi del Paese".

"Bisogna che il PD e il M5S tornino a confrontarsi per la costruzione di un manifesto politico comune che parli la lingua di tante famiglie e individui in grande difficoltà economica. Si apre una nuova stagione politica ma soprattutto si spalanca un nuovo orizzonte di speranza per la nostra cara Nazione che ha bisogno di mettere a sistema le sue migliori energie e ritrovare l’unità nel dialogo tra le forze progressiste.