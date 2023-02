Provincia, Olivieri in consiglio: "Sono onorato. Grazie a chi mi ha sostenuto" Il commento

"Da oggi sono Consigliere Provinciale.

Stamane il mio ingresso in Consiglio Provinciale a seguito della sospensione del Consigliere Biancardi.

Non posso nascondere l'immenso onore e la grandissima gioia per aver raggiunto tale traguardo e nel ricoprire questo prestigioso incarico. Opererò, con ancora più energie e determinazione, per rappresentare al meglio l'Irpinia e rispondere alle esigenze e alle necessità dei territori della provincia.

La mia elezione rappresenta l'elezione di un gruppo. Per questo è doveroso ringraziare sinceramente gli amici Sindaci e Consiglieri Comunali di tutto il territorio provinciale che nel dicembre 2021 hanno sostenuto la mia candidatura a Palazzo Caracciolo.

La soddisfazione è tanta anche perchè finalmente Forino, dopo decenni, ritorna ad avere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Provinciale di Avellino.

Con la passione e la concretezza che mi contraddistinguono svolgerò questo ulteriore ruolo che va ad aggiungersi a quello di Sindaco di Forino e di assessore alla Comunità Montana Irno Solofrana".

Così il sindaco Antonio Olivieri commenta il suo debutto in assise.