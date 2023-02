Elezione Schlein, Popolari in Rete: "Necessario recupero dell’identità popolare" Il Pd vira a sinistra, ricucire diverse anime del popolarismo

L'elezione di Elly Schlein a segretario del PD da una linea identitaria di sinistra al partito, chiarendo un equivoco su cui lo stesso si è retto per tutti questi anni.

Così come la vittoria del D-cx, a trazione FDI, aveva consegnato una coalizione spinta da un partito con un chiaro profilo di destra. E’ in atto il ritorno di caratterizzazioni identitarie, finalmente di nuovo protagoniste, nelle formazioni politiche.

Questa tendenza conferma che il percorso intrapreso lo scorso anno, dando vita ad un movimento per il recupero dell’identità popolare, va nella giusta direzione.

Sabato 25 Febbraio, a Roma, è stata avviata una “Piattaforma Popolare” impegnata in un lavoro di ricucitura delle diverse anime del popolarismo, oltre al nostro movimento dei “Popolari in Rete”, confluiscono l’ex Ministro Fioroni e "Insieme" di Stefano Zamagni.

La visione popolare, e il conseguente recupero dell’azione politica ispirata alla centralità della dignità della persona, saranno alla base di questo percorso che intende affrontare le sfide della contemporaneità.

Esiste una eccezionale opportunità storica, che va colta, e per la quale vanno profusi tutti gli sforzi possibili.