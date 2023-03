Ciampi: "La Regione riconosca le qualifiche professionali ai pedagogisti" Il consigliere 5 stelle: "A tre anni dalla nostra mozione nulla è stato fatto"

“In Campania gli educatori socio pedagogici e i pedagogisti continuano a non avere alcun riconoscimento professionale. La legge 205/17 ha istituito la figura dell’operatore professionale socio pedagogico, che si occupa di educazione e formazione in ambito sanitario, sociale e scolastico. Tuttavia nella nostra regione, a tre anni di distanza dall’approvazione di una nostra mozione che impegnava la Giunta a recepire le modifiche introdotte a livello nazionale, nulla è stato fatto”.

A denunciarlo è il Consigliere regionale del Movimento 5 stelle Campania Vincenzo Ciampi che questa mattina ha incontrato una delegazione di APEI Campania, l’Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani, guidata dalla presidente Valeria Della Porta.

“Parliamo di professionisti che soddisfano bisogni educativi particolarmente sentiti all’interno della nostra società e che in questi anni sono stati spesso sostituiti da altre figure professionali con titoli e mansioni diverse. Non comprendiamo per quali motivi la Regione, con una norma nazionale in vigore, non intervenga a tutelare la dignità professionale di queste persone. Come Movimento 5 Stelle - conclude Ciampi - continueremo a batterci affinché gli atti posti in essere finora abbiano adempimento”.