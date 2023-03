Pd, l'area Bonaccini: "Vecchi metodi per l'assemblea regionale" Lo scontro per la composizione delle liste per l'assemblea regionale dem

"Il congresso costituente per un nuovo Partito Democratico si è concluso. Le primarie hanno portato un esito diverso da quello per cui abbiamo lottato come comitato sostenitore di Stefano Bonaccini. Da un lato c’è certamente il rammarico di non esser riusciti a portare il nostro candidato alla guida del partito, dall’altro ci sentiamo di affidare alla nuova segreteria il nostro in bocca al lupo. Sarà Elly Schlein a dover dare la giusta direzione, a guidare con consapevolezza i processi, a salvaguardare l’unità del partito, a rilanciare il progetto di centro-sinistra".

Così in una nota stampa il Comitato “L’Irpinia per Bonaccini - Energia Popolare" che commenta l'esito del voto delle rpimarie di domenica scorsa che ha visto prevalere Elly Schlein.

Il voto delle primarie dem in irpinia

"Per quanto accaduto nella nostra provincia, esprimiamo viva soddisfazione innanzitutto per l’accoglimento della nostra richiesta di rinnovamento - continuano i sostenitori di Bonaccini - Avevamo infatti chiesto una prova tangibile della promessa di rigenerazione del partito. Prova che è arrivata con la decisione di indicare giovani seri e preparati quali delegati in assemblea nazionale per la mozione Bonaccini. Una decisone coraggiosa che ha pagato in termini di consensi. Si è infatti concretizzato un sostegno vero e sincero, fatto di persone in carne ed ossa che si sono recate alle urne consapevoli di sostenere un progetto giovane e di prospettiva. È questa la via da seguire".

Liste per l'assemblea regionale, vecchi metodi: non ci siamo

"Tuttavia, con nostro dispiacere, segnaliamo che non è possibile fare un discorso analogo per quanto accaduto in occasione della composizione della lista per l’assemblea regionale. Qui siamo ricaduti in vecchie abitudini. Siamo certamente contenti, da irpini, di poter esprimere una donna irpina come prossima segretaria regionale del partito, sia chiaro. Siamo meno contenti, però, per il metodo e i criteri utilizzati per la scelta dei delegati in assemblea regionale, metodi certamente divergenti da quelli seguiti per la formazione della lista per l’assemblea nazionale. Il 26 febbraio, giorno di votazione per le primarie, un segnale forte è stato dato dagli elettori, ed è proprio quello del rinnovamento, anche radicale. Lo spirito propulsivo di cambiamento a favore di un metodo condiviso trovano però ancora ostacoli ad Avellino. Su questo punto dobbiamo ancora lavorare molto. Ribadiamo con vigore l'esigenza di una maggiore condivisione delle scelte. Noi continueremo a tenere alta la bandiera democratica per imprimere una svolta decisa al partito anche in Irpinia, per praticare una politica in sintonia con la comunità, per costruire insieme una società più equa e più giusta" Conclude il l comitato “L’Irpinia per Bonaccini - Energia Popolare