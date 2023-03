Elezioni ad Avellino, primo confronto per l'alleanza di centrosinistra Domani a Piazza del Popolo le forze di centrosinistra e progressiste terranno una conferenza stampa

La vittoria di Elly Schlein a segretario del Nazareno comincia a produrre i primi effetti anche nella città di Avellino dove la giovane deputata ha raccolto la maggioranza delle preferenze con il coinvolgimento di larga parte dei riferimenti della sinistra cittadina che si erano allontanati dalle dinamiche di palazzo di via Tagliamento. Per il momento non si parla di alcun rimpasto di deleghe o cambiamenti radicali sebbene in qualche modo occorrerà dare spazio anche a chi nel Pd rappresenta la mozione che ha vinto le primarie. Al contrario le forze di centrosinistra hanno voluto dare un'accelerata sul piano del confronto programmatico in vista delle elezioni amministrative ad Avellino per il prossimo anno.

Per questo domani, lunedì 6 marzo,è stata convocata una conferenza stampa delle forze di centrosinistra e progressiste impegnate a costruire l'alleanza per le prossime elezioni amministrative della città di Avellino.

L' evento si svolgerà alle ore 12.00, nella sala stampa del comune, in Piazza del Popolo. Parteciperanno gli esponenti dei partiti, dei movimenti, delle associazioni che, insieme ai cittadini, elaboreranno il programma per lo sviluppo ed il futuro del capoluogo irpino.