Forza Italia Avellino e Irpinia: ecco chi sono i nuovi responsabili territoriali Gli azzurri si riorganizzano: De Angelis coordinatore provinciale

Forza Italia continua la fase di radicamento territoriale con la nomina di nuovi responsabili territoriali, grazie al lavoro del Coordinamento provinciale di Forza Italia e quello cittadino.

In particolare, il territorio della provincia di Avellino e' stato strutturato per ambiti territoriali e sono state affidate deleghe su materie strategiche.

Intanto, il coordinamento è al lavoro per nuove nomine ed attività che saranno presentate prossimamente alla presenza dei parlamentari e del Commissario regionale on. Fulvio Martusciello.

Ecco il nuovo organigramma di Forza Italia Irpinia e Avellino

Forza Italia Coordinamento provinciale: Carmine De Angelis coordinatore, Rossella Favorito area Avellino est, Giancarlo Giarnese Area Valle Ufita, Dotano Cataldo Area Alta Irpinia, Vincenzo Iuliano Area Valle Caudina, Angela De Maio Pari opportunità, Antonio Colucci Mandamento, Pietro salvatore Petrone area solofrana Valle Irno, Marilena Vivolo resp. provinciale Aree Interne, Luca Anzuoni responsabile giustizia e supporto enti locali, Anna Maria Vecchione responsabile legale del partito, Giovanni de Guglielmo respo. Agricoltura e viticoltura, Ermelindo Romano resp Attività produttive, Ernani Moschella respo. Commercio e turismo.

Forza Italia Città di Avellino: Anna Maria Vecchione coordinatrice, Dorotea Dello Russo resp. patrimonio bnilancio e politiche economiche, Benito Giliberti rapporti con la PA, Enna Carulli politiche sociali, Generoso Nardiello Urbanistica, Ferdinando Prisco politiche ed imprenditorialità giovanile sviluppo economico e made in Irpinia.