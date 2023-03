Lettera con proiettile al senatore Boccia, la solidarietà dei dem irpini La condanna della segreteria provinciale del Partito Democratico

“Esprimiamo vicinanza al senatore Francesco Boccia che ha ricevuto nelle scorse ore al Nazareno una busta contenente un proiettile. Siamo certi che questo gesto, deprecabile ed inaccettabile, non scalfirà l’azione che quotidianamente Boccia mette in campo sul fronte della legalità, della tutela dei diritti, delle battaglie civili. Condanniamo senza se e senza ma ogni forma di violenza. Ecco perché siamo vicini al senatore Boccia a cui rivolgiamo il nostro accorato appello di non lasciarsi intimidire e di continuare il suo lavoro nelle istituzioni con serenità ed immutata passione”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla segreteria provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.