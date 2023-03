La Lega si radica sul territorio: ecco chi è il nuovo segretario di Calitri In attesa degli stati generali del centrodestra

In attesa degli Stati Generali del centrodestra prosegue il percorso di radicamento sul territorio della Lega.

Dopo i congressi cittadini di Avellino e Ariano Irpino, che hanno portato alla elezione di Maria Elena Iaverone e Margherita Di Giorgio, ieri sera si è tenuto il congresso della sezione di Calitri.

Alla presenza del segretario regionale on. Valentino Grant e del segretario provinciale Salvatore Vecchia, Romolo Beltrami è stato eletto Romolo Beltrami segretario cittadino mentre Antonio Cassese e Fausto Acocella sono stati eletti membri del coordinamento cittadino.

“La base ha saputo premiare coloro che da sempre sono stati in prima linea in tutte le iniziative del partito” ha dichiarato Salvatore Vecchia.

“Voglio esprimere le mie congratulazioni ai nuovi eletti - prosegue il segretario provinciale - certo che daranno voce alle istanza delle comunità dell’Alta Irpinia e sapranno affrontare al meglio le tante sfide di questo territorio”.