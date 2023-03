Sanità e autonomia, Fico: "Il Governo vuole spaccare il paese" L'ex Presidente della Camera da Avellino rilancia la battaglia contro la bozza Calderoli

“Quella dell'autonomia differenziata è una riforma che va contro il dettato costituzionale, contraddice i principi di sussidiarietà e solidarietà in sostanza potrebbe fare danni enormi in termini di risposte alla richiesta di sanità che arriva dai cittadini. Non vogliamo che ci sia un ulteriore calo di qualità delle prestazioni”.

Ad Avellino un focus dei 5 Stelle introdotto dal consigliere regionale Vincenzo Ciampi alla presenza di autorevoli professori universitari e dell'ex Presidente della Camera Roberto Fico per il quale questo progetto rischia di amplificare drammaticamente anche il fenomeno dello spopolamento delle aree interne come l'Irpinia.

“Stiamo parlando di un provvedimento, così come l’ha previsto Calderoli, che divide il Paese e che non riesce a colmare i divari territoriali - le parole di Fico - Noi dovremmo fare il processo opposto, unificando il paese e fare sistema tra Nord e Sud. Si devono fare dei piani integrati di sviluppo territoriale. Ogni territorio ha delle peculiarità e delle capacità e vanno sviluppate con investimenti e con una visione lungimirante. Anche il problema dello spopolamento delle aree interne e dei piccoli comuni così non è di facile soluzione”.

L’intenzione è quella spaccare il paese – gli fa eco Massimo Villone, docente di Diritto costituzionale, e privilegiare alcune regioni a danno di altre. In questo momento abbiamo i sindaci che si oppongono ed è una presenza assolutamente importante”.

"Ci sono aspetti ancora incongruenti in questa bozza, da cittadini possiamo dire che siamo vittime di una politica inadeguata, da Nord a Sud” - chiosa il professor Paolo Ricci.