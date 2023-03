Fico: "Io candidato alle Regionali? Stiamo parlando del nulla" Ma non nasconde la possibilità di un percorso comune con la Schlein

Manca ancora tanto alle prossime elezioni regionali in Campania ma le grandi manovre nei partiti sono già iniziate.

L’ipotesi di un campo largo progressista si fa sempre più strada, soprattutto nelle intenzioni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che vede il Movimento 5 Stelle come elemento fondamentale in questo discorso di coalizione.

Anche di questo ha parlato ad Avellino l’ex Presidente della Camera Roberto Fico “La mia candidatura in questo momento non c'è. Bisognerà attendere due anni e mezzo, quindi stiamo parlando del nulla. Se, invece, stiamo parlando di un campo progressista importante, come abbiamo fatto al Comune di Napoli e alla Regione, è una strada che dobbiamo senza dubbio tentare. La base sono i programmi e quello che c'è da fare per il bene della nostra regione".

Alla domanda se l’elezione di Elly Schlein a segretaria dem possa favorire questo percorso, Fico risponde: “Lei ha tante idee. Dobbiamo portare avanti progetti sul salario minimo a norma di legge, la riduzione dell'orario di lavoro, la transizione ecologica prodigandoci per dare vita a un una regione verde. Se la battaglia si può fare in senso comune, allora ben venga”.