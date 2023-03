PD, Petracca nella direzione nazionale: "Un orgoglio, Irpinia protagonista" La nomina

"L'orgoglio e e la responsabilità. Di essere stato appena eletto quale componente della nuova Direzioni Nazionale del Partito Democratico Unico per la provincia di Avellino.

Sono orgoglioso di poter contribuire così al nuovo corso del Pd che inizia quest'oggi con la proclamazione di Elly Schlein a segretario nazionale e l'elezione di Stefano Bonaccini a presidente nazionale". Così Maurizio Petracca .

"La logica unitaria che sta alla base della nuova direzione nazionale dovrà necessariamente essere la stella polare del nuovo partito che spessissimo ha pagato negli anni scorsi, soprattutto in termini di consenso, il vulnus di divisioni laceranti e spesso poco comprensibili agli occhi della pubblica opinione.

L'orgoglio di rappresentare la mia terra, unico per l'Irpinia. Di poter far contare di più la voce del nostro territorio e di poter essere riferimento per le aree interne per un partito che saprà essere nuovo se riuscirà a farsi portavoce delle periferie, degli ultimi, dei fragili.

Il Partito Democratico, oggi più che mai, ha un compito cruciale, essere il punto di riferimento politico di un'area smarrita e che ha grande voglia di ritrovarsi. È questo il modo più serio per costruire un'alternativa politica solida e con il cuore e la testa dentro i problemi delle nostre comunità".