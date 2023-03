Pd, Petracca entra nella nuova direzione nazionale: "Lavorerò per l'unità" Passo indietro di Lello De Stefano per far posto ad Antonella Pepe di Benevento

Il consigiere regionale Maurizio Petracca è nella direzione nazionale del Pd. Nel corso della prima assemblea che si è tenuta ieri a Roma, che ha ratificato l’elezione della nuova segretaria del partito, Elly Schlein, il consigliere irpino è stato nominato nell’organismo centrale del Pd, in quota Bonaccini. Anche il deputato Toni Ricciardi è stato confermato in direzione nazionale in rappresentanza della circoscrizione estero. Nessuna riconferma per gli uscenti Enzo De Luca, Roberta Santaniello e Franco Vittoria. L’ex presidente dell’Alto Calore, Lello De Stefano, che ha sostenuto la corsa alla guida del partito di Elly Schlein, avrebbe potuto ricevere un ruolo ma ha deciso di fare un passo indietro, per agevolare l’ingresso in direzione della rappresentante di Benevento, Antonella Pepe.

“L’elezione di Maurizio Petracca nella direzione nazionale del Pd, così come stabilito nel corso dell’Assemblea Nazionale che si è svolta ieri a Roma, è una bella notizia per la nostra Irpinia. Petracca, come sempre ha dimostrato in questi anni, porterà nell’organismo dirigente del Pd l’impegno costante al servizio del nostro territorio”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dalla federazione provinciale del Partito Democratico d’Irpinia.

“Siamo in una fase molto importante per il nostro partito – si legge ancora – Con la proclamazione di Elly Schlein a segretario nazionale e l’elezione di Stefano Bonaccini a presidente nazionale, inizia davvero un nuovo corso con l’obiettivo di tenere fuori la logica correntizia e le divisioni interne che hanno fortemente compromesso l’efficacia della nostra azione politica. Un vulnus che non ho poco ha pesato anche dal punto di vista del consenso”.

“Questa fase di rigenerazione – si chiude così la nota del Pd irpino – deve rappresentare necessariamente l’occasione per ridare slancio al Pd a livello nazionale e sui territori. Davanti a noi la sfida ambiziosissima di ridare voce ad un’area politica che cerca nuova linfa e nuove energie. A Maurizio Petracca gli auguri di buon lavoro con la certezza che sarà ancora una volta portavoce attivo delle istanze del nostro territorio. Buon lavoro, inoltre, all’onorevole Toni Ricciardi riconfermato in direzione nazionale in rappresentanza della circoscrizione estero. Siamo certi che non mancherà il suo apporto in termini di attenzione alle aree interne”.

Al termine Petracca ha espresso soddisfazione: "L'orgoglio e e la responsabilità. Di essere stato appena eletto quale componente della nuova Direzione Nazionale del Partito Democratico. Unico per la provincia di Avellino. Sono orgoglioso di poter contribuire così al nuovo corso del Pd che inizia quest'oggi con la proclamazione di Elly Schlein a segretario nazionale e l'elezione di Stefano Bonaccini a presidente nazionale.

La logica unitaria che sta alla base della nuova direzione nazionale dovrà necessariamente essere la stella polare del nuovo partito che spessissimo ha pagato negli anni scorsi, soprattutto in termini di consenso, il vulnus di divisioni laceranti e spesso poco comprensibili agli occhi della pubblica opinione.

L'orgoglio di rappresentare la mia terra, di poter far contare di più la voce del nostro territorio e di poter essere riferimento per le aree interne per un partito che saprà essere nuovo se riuscirà a farsi portavoce delle periferie, degli ultimi, dei fragili. Il Partito Democratico, oggi più che mai, ha un compito cruciale, essere il punto di riferimento politico di un'area smarrita e che ha grande voglia di ritrovarsi. È questo il modo più serio per costruire un'alternativa politica solida e con il cuore e la testa dentro i problemi delle nostre comunità. Auguri di buon lavoro all'amico Toni Ricciardi che è stato confermato in direzione nazionale in rappresentanza della circoscrizione estero".