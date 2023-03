Emigrazione e spopolamento giovanile in Irpinia, il focus del Pd Appuntamento lunedi promosso dal comitato Parte da Noi Avellino per Elly Schlein

Lunedì 20 marzo primo appuntamento per il comitato Parte da Noi Avellino per Elly Schlein. Alle 17:30 al circolo della stampa di Avellino si discuterà del tema dell’emigrazione, con un focus sullo spopolamento giovanile in Irpinia e sull’emergenza migratoria che sta attraversando il nostro Paese; emergenza a cui il Governo non ha saputo fornire risposte adeguate ma, nei cui confronti ha dimostrato, anzi, disprezzo e mancanza di umanità.

All’assemblea organizzata dai rappresentanti del circolo Aldo Moro, Lello De Stefano e Antonio Gengaro, parteciperà la rappresentante in Assemblea Nazionale del Partito Democratico Sara Iannaccone, il direttore della Caritas Diocesana Carlo Mele e il deputato Dem Toni Ricciardi.