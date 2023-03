"Elegante, coerente, un signore": l'omaggio a Gerardo Bianco Piantedosi, Conte e Casini ricordano l'ex MInistro al "Cimarosa"

Con il suo ultimo discorso alla Camera nel 2008 si è aperta la commemorazione al Conservatorio Cimarosa di Avellino di Gerardo Bianco, a quattro mesi dalla scomparsa dell'ex ministro e parlamentare irpino.

Un parterre di grande spessore: il ministro Matteo Piantedosi l'ex premier Conte, Pierferdinando Casini, Gianfranco Rotondi e Ortensio Zecchino. Tutti a sottolineare la statura culturale, morale e politica di Bianco uomo che lascia una grande eredità, anzitutto intellettuale

“Sicuramente ha dato tanto alla politica - le parole di Pier Ferdinando Casini -. In vita è stato considerato molto ma vale ancora di più. Elegante, intelligente, coerente, un signore. Ha servito la politica e non se ne è servito. Un uomo disincantato nella gestione del potere".

Per Gianfranco Rotondi Bianco ha rappresentato tanto per la cultura, la politica e per la città di Avellino che oggi lo omaggia con grande presenza a questo incontro. Il rapporto con Avellino è sempre stato fortissimo e dalla città ha ricevuto tanta forza per le sue battaglie".

L’ex premier Giuseppe Conte ha rimarcato come Bianco “sia stato attento ai fenomeni nuovi, alla nuova realtà sociale e politica, come lo stesso movimento che io rappresento. È stato indiscutibilmente un esponente autorevole trasversalmente apprezzato".