Regionali, Centrodestra: "Dall'Irpinia un avviso di sfratto a De Luca" E sull'autonomia la Lega rilancia: "premieremo gli amministratori virtuosi"

A Cassano Irpino la due giorni degli Stati generali del Centrodestra per ribadire la centralità delle aree interne nel programma del Governo nazionale e anche in quello che vuole lanciare la coalizione della Meloni in Campania, verso le prossime elezioni regionali del 2025.

“Abbiamo finalmente portato, anche qui in Campania, un governo attento ai bisogni dei cittadini. Un altro avviso di sfratto a Vincenzo De Luca e a tutte le sinistre” - dichiarano il senatore della Lega Gianluca Cantalamessa e il capogruppo in Regione del Carroccio Severino Nappi.

Per il coordinatore regionale di Forza Italia Fulvio Martusciello "ogni qualvolta in passato il centrodestra ha perso lo ha fatto perchè si è litigato troppo al suo interno o ci si è mossi tardi. Questa volta non accadrà e oggi da qui, dall'Irpinia lanciamo un messaggio chiaro per vincere nel 2025".

Sul tema caldo dell'autonomia differenziata Martusciello chiede, prima di ogni altra cosa, di colmare il gap tra Nord e sud, poi si valuterà ogni vantaggio e svantaggio della riforma Calderoli ma Cantalamessa e Nappi ribadiscono come finalmente si possa parlare di "autonomia e non più di un centralismo che comprava la fame dei campani e dei meridionali. Ora invece premieremo gli amministratori virtuosi, in Trentino come a Cassano Irpino”.