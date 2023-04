Italexit, assemblea provinciale ad Avellino: Picone coordinatore provinciale Sempre più concreta l'ipotesi di una lista per le prossime amministrative

Al centro dell’incontro la discussione sui temi legati al partito, al tesseramento per l’anno 2023 e alle prossime iniziative che intende intraprendere il coordinamento irpino sul territorio a carattere locale ma anche nazionale.

All’incontro hanno preso parte tesserati, alcuni candidati alle scorse elezioni per Camera e Senato e diversi delegati provinciali.

In discussione anche l’ipotesi sempre più concreta di creare una lista per le prossime elezioni amministrative al Comune di Avellino con il simbolo del partito.

L’assemblea ha inteso comunicare ai vertici regionali quello che è il nuovo assetto dell’organigramma irpino con questi nominativi e i relativi incarichi all’interno del partito in Irpinia:

Picone Massimo coordinatore provinciale

Malfetano Luigi resp. Organizzativo provinciale (confermato)

Caputo Teresa tesoriere provinciale

"Mi sento di ringraziare tesserati e attivisti che hanno inteso conferirmi la loro fiducia - le prime dichiarazioni di Picone - Sono consapevole che in città ed in provincia si dovrà lavorare molto per affermare le posizioni del nostro partito e le battaglie che portiamo avanti ma sono anche conscio che Italexit intende fare politica attivamente e per questo motivo ci stiamo già organizzando con una serie di iniziative sul territorio. Proprio nella giornata di ieri abbiamo incontrato simpatizzanti e tesserati in vari comuni irpini al fine di ricostruire una rete di contatti e tesserati