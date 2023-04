Italexit rilancia in Irpinia: ecco chi è la donna nominata per la Baronia Prosegue l’opera di radicamento sul territorio irpino per il partito guidato da Gianluigi Paragone

Prosegue l’opera di radicamento sul territorio irpino per Italexit, il partito guidato da Gianluigi Paragone. Il neo coordinatore provinciale Massimo Picone sta lavorando all’allestimento di un gruppo di persone che intendano portare avanti le battaglie del partito anche nella nostra provincia. Una serie di incontri si sono svolti in varie comunità con referenti, attivisti, tesserati. Alla luce di questo rinnovato impegno, il coordinatore provinciale Massimo Picone ha inteso premiare Gianna Famiglietti che già nella scorsa campagna elettorale si era prodigata per Italexit ed aveva anche organizzato incontri con la cittadinanza di vari comuni irpini.

Arriva per lei la delega quale Vice Responsabile territoriale per la Baronia.

Il commento del coordinatore provinciale, Massimo Picone: “Italexit è viva e si sta riorganizzando sul territorio provinciale. Non è stato facile ricreare un gruppo anche se devo sottolineare come ci sia uno zoccolo duro del partito che in Irpinia ha lavorato senza sosta nel periodo preelettorale in una sfida difficilissima. Non intendo tornare sul risultato delle elezioni visto che per noi era una prima volta ma per me è una base da cui ripartire con i tesserati e gli attivisti storici. La nomina di Gianna Famiglietti rientra nel progetto di costruire sul territorio un movimento di opinione e un gruppo di persone disponibili a scendere in campo come ha ampiamente già dimostrato la neo vice responsabile territoriale per la Baronia a cui va il mio più grande in bocca al lupo per questo suo impegno”.