Dieci milioni per i percorsi turistici, Petracca: "Occasione da non perdere" Il consigliere regionale del Pd auspica una buona risposta dai comuni delle aree interne

La giunta della Regione Campania ha approvato il programma per la realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico di rilievo nazionale ed internazionale con uno stanziamento pari a dieci milioni di euro.

I percorsi devono nascere da un partenariato che metta insieme almeno sei Comuni. L'importo massimo di ciascun progetto da presentare all'attenzione dell'Assessorato regionale al Turismo guidato da Felice Casucci è di 120mila euro con un cofinanziamento minimo a carico del partenariato del 10%.

"Le proposte devono contenere una vera e propria ipotesi di viaggio che tenga conto delle eccellenze territoriali, da quelle culturali a quelle enogastronomiche - spiega il consigliere regionale dem Maurizio Petracca - Un'occasione anche per le aree interne che vedono nell'agroalimentare grandi prospettive di sviluppo in termini turistici. Le attività dovranno svolgersi tra il giugno 2023 ed il maggio 2024. Buon lavoro a quei Comuni che raccoglieranno questa opportunità che valorizza la capacità di coesione dei territori"