Amministrative: si vota in 17 comuni, incognita terzi mandati e post De Mita A Nusco da capire quali saranno gli schieramenti. Sabato si presentano le liste

Voto nei comuni, 17 nuovi sindaci da eleggere in Irpinia. Ultimi giorni di contatti e confronti, richieste e lavoro per la presentazione delle liste nei 17 comuni irpini, chiamati al voto nel prossimo mese di maggio per preparare le squadre in vista della contesa. Si lavora in tutti comuni che contano meno di 5mila abitanti, fatta eccezione per il comune di Mugnano del Cardinale.

Entro mezzogiorno di sabato vanno presentate le liste e i candidati alla carica di sindaco. Gli uffici elettorali dei municipi coinvolti saranno aperti già da venerdì dalle 8 alle 20 e sabato dalle 8 alle 12. Andranno al voto il 14 e 15 maggio prossimi i residenti dei comuni di Aquilonia, Cairano, Caposele, Casalbore, Conza della Campania, Greci, Lapio, Marzano di Nola, Mugnano del Cardinale, Nusco, Rocca San Felice, San Potito Ultra, Sant’Angelo dei Lombardi, Summonte, Torre Le Nocelle, Vallata e Volturara Irpina. Proprio nel comune dell apiana del Dragone c'è attualmente in carica un commissario straordinario, dopo lo scioglimento del consiglio a causa delle dimissioni della maggioranza dei componenti dell’assise, che era guidata da Nadia Manganaro. A Nusco è attualmente in carica il sindaco facente funzioni Walter Vigilante, dopo la morte di Ciriaco De Mita.Al terzo mandato consecutivo ci sono Pasquale Giuditta a Summonte, Luigi d'Angelis a Cairano è anche la fascia tricolore di Casalbore, Raffaele Fabiano, che divenne sindaco per la prima volta a 31 anni. Da capire se i sindaci uscenti si ricandideranno.