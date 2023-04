Fratelli d'Italia, Rotondi nomina Pecorelli consigliere "Onorato e orgoglioso per la fiducia nella mia persona"

“Il presidente del Comitato per la legislazione della Camera dei Deputati On. Gianfranco Rotondi, in concerto con il Consigliere della Comunicazione con particolare riferimento agli Affari Legislativi e i rapporti Istituzionali Fausto Sacco, ha inteso nominarmi Consigliere, del medesimo organo, per i riferimenti di Sport e Cultura".

A darne notizia Enzo Pecorelli , irpino, già Responsabile Prov. Rapporti con la stampa di Fratelli d'Italia.

"Questo conferimento mi rende oltremodo, onorato ed orgoglioso - aggiunge Pecorelli - . E,laddove ce ne fosse bisogno, motivato in tutte le mie azioni future. In termini politici e di competenze. Naturalmente i miei più sentiti ringraziamenti vanno a chi ha posto fiducia nella mia persona e nella mia professionalità. Mi accompagna la certezza della massima profusione del mio impegno nell'impresa. Dando,come sempre, tutto me stesso”.