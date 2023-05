Lega Avellino, Alessandro Iuliano è il nuovo responsabile giovanile Di Cervinara, è un brillante studente universitario

Prosegue senza sosta il percorso di radicamento della Lega in Provincia di Avellino. Dopo la nomina del comitato esecutivo e del comitato provinciale, il partito completa la sua organizzazione con la nomina del vertice giovanile. Grande soddisfazione da parte di Nicholas Esposito, coordinatore regionale Lega giovani Campania.

“Con Alessandro il nostro partito mette in campo un ragazzo che saprà potenziare anche il movimento giovanile, a cui Matteo Salvini guarda con grande attenzione” dichiara Esposito. Entusiasta per la scelta anche Salvatore Vecchia, segretario provinciale della Lega. “Alessandro Iuliano sintetizza le qualità che servono per ricoprire un incarico così importante: passione, impegno e competenza. Sono certo che farà molto bene.”

Il giovane di Cervinara, brillante studente universitario, è molto impegnato nella società civile ed è da sempre vicino al mondo giovanile. L’importante nomina ha trovato il pieno gradimento dell’on. Valentino Grant, europarlamentare e guida della Lega in Campania.