Avellino. Le manovre nei partiti, Italexit sceglie Amatucci in città "A chi chiede e ha chiesto se saremo impegnati anche alle prossime Amministrative rispondo "SI""

I vertici regionali di Italexit, in sintonia con il Coordinamento provinciale del partito in Irpinia, hanno scelto il nuovo Coordinatore cittadino per il comune di Avellino, in passato già impegnato nella campagna elettorale per Camera e Senato nelle vesti di responsabile Ufficio Stampa in Irpinia ed oggi anche social media manager a carattere provinciale per il partito.

Prime dichiarazioni del neo Coordinatore cittadino: "Quando mi è stato chiesto di partecipare attivamente alla vita della mia città anche sotto il piano della politica, diverse volte ho fatto un passo indietro ma oggi qualcosa in me è cambiato come è cambiata la situazione della mia Avellino. Dopo una serie di incontri davanti ad un ottimo caffè e con grande chiarezza di obiettivi ho quindi deciso di accettare la proposta che mi è stata formulata dal coordinatore provinciale di Italexit Massimo Picone e con lui da tutto il gruppo di attivisti, tesserati e simpatizzanti che mi hanno chiesto un impegno dedicato al comune capoluogo. Sia chiaro che non ci sono incarichi, nomine remunerate, posti fissi da promettere e ancora prebende e poltrone da occupare per scopi economici. Il mio modo di fare politica e di intendere questo termine è e rimarrà sempre al servizio della gente, dei cittadini. Nel corso degli ultimi anni più volte ho espresso pareri ed opinioni sulla nostra Avellino, sulla vivibilità e sulla necessità di piccole opere ed iniziative per migliorarla. Queste saranno alcune della battaglie, alcuni dei punti cardine dai quali muoverò la mia azione e quella del partito Italexit in città. A chi chiede e ha chiesto se saremo impegnati anche alle prossime Amministrative rispondo "SI" perchè le battaglie vanno condotte, le sfide vanno affrontate e l'impegno onesto, concreto e sincero non dovrà mancare. Oggi ringrazio chi mi ha chiesto di essere presente in maniera attiva sul campo con Italexit per la città e con la città, provando a offrire il mio contributo in termini di idee e progetti partendo dalle istanze dei cittadini."