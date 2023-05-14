Elezioni comunali, alle 19 in Irpinia affluenza al 36,67%

In calo rispetto alle precedenti amministrative

elezioni comunali alle 19 in irpinia affluenza al 36 67
Avellino.  

Urne aperte in Irpinia in 17 Comuni per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Ecco il dato Comune per Comune aggiornato alle 19: 

AVELLINO 49 su 49 13,13 36,67 

AQUILONIA 2 su 2 10,25 34,77 

CAIRANO 1 su 1 7,98 17,37 

CAPOSELE 4 su 4 14,76 37,32 

CASALBORE 2 su 2 16,69 41,66 

CONZA DELLA CAMPANIA 2 su 2 19,02 51,47 

GRECI 1 su 1 12,96 34,82 

LAPIO 2 su 2 18,24 54,00 

MARZANO DI NOLA 2 su 2 13,91 40,21 

MUGNANO DEL CARDINALE 4 su 4 19,03 50,73 5

NUSCO 5 su 5 9,56 30,58 

ROCCA SAN FELICE 2 su 2 8,84 25,88 

SAN POTITO ULTRA 2 su 2 17,19 44,87 

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 su 7 7,01 22,92 

SUMMONTE 2 su 2 17,20 49,34 

TORRE LE NOCELLE 2 su 2 17,57 45,71 

VALLATA 4 su 4 19,32 49,79 

VOLTURARA IRPINA 5 su 5 11,58 31,17 

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