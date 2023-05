Elezioni comunali, alle 19 in Irpinia affluenza al 36,67% In calo rispetto alle precedenti amministrative

Urne aperte in Irpinia in 17 Comuni per rinnovare sindaco e consiglio comunale. Ecco il dato Comune per Comune aggiornato alle 19:

AVELLINO 49 su 49 13,13 36,67

AQUILONIA 2 su 2 10,25 34,77

CAIRANO 1 su 1 7,98 17,37

CAPOSELE 4 su 4 14,76 37,32

CASALBORE 2 su 2 16,69 41,66

CONZA DELLA CAMPANIA 2 su 2 19,02 51,47

GRECI 1 su 1 12,96 34,82

LAPIO 2 su 2 18,24 54,00

MARZANO DI NOLA 2 su 2 13,91 40,21

MUGNANO DEL CARDINALE 4 su 4 19,03 50,73 5

NUSCO 5 su 5 9,56 30,58

ROCCA SAN FELICE 2 su 2 8,84 25,88

SAN POTITO ULTRA 2 su 2 17,19 44,87

SANT'ANGELO DEI LOMBARDI 7 su 7 7,01 22,92

SUMMONTE 2 su 2 17,20 49,34

TORRE LE NOCELLE 2 su 2 17,57 45,71

VALLATA 4 su 4 19,32 49,79

VOLTURARA IRPINA 5 su 5 11,58 31,17