Elezioni, in Irpina alle 23 affluenza al 46% ma ci sono già 6 sindaci in pectore In quei comuni dove c'erano liste uniche con il solo ostacolo del quorum

Alle 23 affluenza al 46,36% in Irpinia, dato in calo rispetto alle precedenti amministrative ma già sei sindaci possono festeggiare in attesa della validazione delle schede. (il numero dei voti validi espressi non dovrà essere inferiore al 50%). Sono i candidati di quei comuni in cui si è presentata una sola lista e che dovevano battere solo l’ostacolo del quorum, peraltro abbassato al 40%. E dunque sono primi cittadini in pectore Raffaele Cantarella a Conza della Campania (66,60%), Maria Teresa Lepore a Lapio (65,94), Franco Addeo a Marzano di Nola 54,95), Ivo Capone a Summonte (63,80), Giuseppe Leone a Vallata (63,49) e Riccardo Porfido a San Potito Ultra.(57,33). Ricordiamo che in Irpinia nessuno dei comuni al voto sarà interessato dall'eventuale turno di ballottaggio.