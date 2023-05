Il consigliere Livio Petitto in visita all'Atitech di Capodichino "Polo strategico della produzione italiana"

Il consigliere regionale del Gruppo Misto, onorevole Livio Petitto, questa mattina è stato ospite del Presidente di Atitech, Gianni Lettieri.

“Ho visitato i cinque hangar del Polo Atitech di Capodochino – commenta Petitto- toccando con mano lo straordinario valore strategico di una società che fornisce servizi di manutenzione relativi ai tipi più diffusi di aeromobili al mondo.

Insieme al Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonio Aurigemma e al senatore Marco Silvestroni, da consigliere regionale del Gruppo Misto della Campania, ho accolto la rinnovata sfida di Lettieri a lavorare in sinergia per portare a Napoli un polo manutentivo strategico anche della produzione italiana.

Una società- ricorda ancora il consigliere regionale- quella che ha acquistato il ramo manutenzione di Alitalia, già leader nel settore ma che punta a crescere ancora sapendo che una parte del traffico aereo si muove nel mondo anche grazie alla forza lavoro altamente qualificata dei circa 700 dipendenti di Napoli e degli altri 900 operativi sui cinque hangar Atitech di Fiumicino.

L’azienda, anche grazie al lavoro messo in campo dal Presidente Lettieri in questi anni, è diventata una realtà produttiva di valore internazionale. L’azienda è in grado di coniugare la capacità manuale con la tecnologia avanzata, creando straordinarie occasioni di sviluppo per i territori.

Il successo che sta avendo Atitech è un grande valore per la Campania, il Mezzogiorno e l'Italia tutta”.