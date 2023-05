Polo logistico, Carfagna: "Opera strategica, lavorare per superare difficoltà" L'ex Ministro per il Sud bacchetta Regione e Governo: "Guai a perdere i finanziamenti"

Ad Avellino per il Comitato provinciale di Azione riunito al Circolo della Stampa l’ex Ministro per il Sud Mara Carfagna, attuale presidente nazionale del partito di Calenda, è intervenuta sul tema della piattaforma logistica in Valle Ufita.

"Questa vicenda si risolve solo se ognuno si assume le proprie responsabilità. Da ministro ho inserito l’opera tra i finanziamenti previsti dal PNRR perchè ne ho sempre compreso la strategicità per questo territorio. Nessuno nega che possano esserci difficoltà e ostacoli nel portare a termine un progetto così importante, ma bisogna lavorare per superarli".

"Non mi risulta - ha aggiunto - che il governo abbia messo allo stesso tavolo il soggetto attuatore, il commissario Zes e gli altri enti interessati. Personalmente mi batterò affinché la piattaforma logistica venga realizzata perché rappresenta uno snodo fondamentale, un collegamento indispensabile tra questo territorio e l’area retroportuale, la Zona economica speciale che noi abbiamo voluto potenziare non solo con interventi infrastrutturali, ma con una forte governance in capo al commissario Zes".