Elezioni, Cairano sceglie una donna: eletta sindaco Maria Antonietta Russo Vince la lista democrazia e sviluppo

Sono serviti solo 148 per eleggere sindaco nel picclo comune di Cairano Maria Antonietta Russo. La lista democrazia e sviluppo si è attestata all'83,15%, eleggendo 7 consiglieri comunali. 19 voti per Giuseppe Frieri (16,29%) e due seggi. Un solo voto per la lista “La mia città” di Gennaro Marchesano.