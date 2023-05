Elezioni: Maria Teresa Lepore riconfermata sindaco a Lapio Una sola lista in campo: quorum superato

Con la lista "Noi e voi per Lapio", ottiene 874 voti e diventa per la seconda volta consecutiva sindaco del suo paese. Parte una nuova avventura per Maria Teresa Lepore dopo aver superato il quorum.

Elettori: 1.241, votanti: 954 (76,87%), schede nulle 53, bianche: 27 contestate: 0