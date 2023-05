"Ciriaco manca alla politica, nessuno ha colmato il vuoto lasciato" Ad un anno esatto dalla scomparsa di Ciriaco De Mita l'analisi di Enzo De Luca

di Enzo De Luca*

Ad un anno esatto dalla scomparsa di Ciriaco De Mita, avvenuta il 26 maggio 2022, la politica

non ha saputo colmare il vuoto lasciato dall’Amico Presidente, al quale mi legano decenni di

militanza comune, soprattutto nella Democrazia Cristiana, di cui ad Avellino sono stato

l’ultimo segretario provinciale.

Mancano la sua intelligenza, capacità di ragionamento e profonda cultura, quelle preziose

risorse che indussero Aldo Moro a coinvolgere l’On. De Mita pienamente nella elaborazione

del suo disegno di rafforzamento del sistema democratico italiano, minacciato dalle tensioni

della guerra fredda e del terrorismo negli anni ’70.

Dai “Patti costituzionali”, per dare alle istituzioni un consenso superiore ai numeri della

maggioranza, fino al tema delle riforme, accanto a Moro e con la Democrazia Cristiana De Mita

ha scritto pagine significative della vicenda repubblicana di questo Paese. Alle prese con una

congiuntura economica e sociale radicalizzata dalla crisi morale e di valori, la politica avrebbe

bisogno del Ciriaco De Mita che contribuì attraverso la sua azione nella Dc, nel Parlamento e

nel Governo, a far uscire ordinatamente e democraticamente l’Italia dalla “Notte della

Repubblica”, come è stata ribattezzata da Sergio Zavoli.

Un anno dopo la sua morte, invece si avverte drammaticamente la assenza di quello che De

Mita è stato: l’architetto della “democrazia possibile”, per dirla con Sergio Mattarella.

Manca l’uomo “di partito e di Stato”, come lo ha definito Dario Franceschini nel suo elogio

funebre, pronunciato a Montecitorio nel giugno scorso, solo pochi mesi dopo avermi chiesto di

organizzare un incontro con De Mita a Nusco, per parlare del rilancio ferroviario della linea

storica “Avellino – Rocchetta Sant’Antonio” con Vincenzo De Luca e amministratori locali.

È stata quella un’occasione perduta, nelle settimane in cui si provvedeva alla elezione del

Capo dello Stato, ma che conferma la cifra di Ciriaco De Mita riferimento fino alla fine, cercato

e consultato da chi negli anni ha assunto responsabilità di guida nel Paese.

Tra questi, certamente anche un altro grande protagonista della vicenda democratica

nazionale ed europea, David Sassoli. Il compianto Presidente del Parlamento europeo,

incrociò la sua strada con quella dell’eurodeputato De Mita, col quale condivideva i valori

sturziani e l’impegno nel solco moroteo.

Al termine di questo anno senza Ciriaco De Mita, penso che la sua pazienza e capacità di

costruttore nel quotidiano sarebbe fondamentale soprattutto alla causa della ricostruzione

democratica, dopo decenni di indebolimento progressivo della rappresentanza, che ha svilito

agli occhi degli italiani il prestigio delle istituzioni, in particolare del Parlamento.

Uomo dello Stato, per il servizio reso alle istituzioni repubblicane e democratiche attraverso il

suo impegno nel partito della Dc, chi meglio di lui potrebbe aiutare proprio i nostri giovani a

riscoprire la funzione fondamentale assegnata ai partiti dall’articolo 49 della Costituzione.

Con il compianto Ciriaco De Mita, probabilmente, i cattolici democratici ritroverebbero dopo

tanti anni la fiducia necessaria e indispensabile per riprendere l’impegno nella politica

italiana, al servizio esclusivo dello Stato e della Comunità.

La fine dell’uomo non cancella l’opera, le idee e l’esempio che ci ha lasciato.

Di Ciriaco De Mita restano il pensiero, il ragionamento e la lezione riformista, una base

validissima e attuale su cui le forze democratiche possono costruire una nuova prospettiva

per il Popolarismo di Sturzo nel solco di Aldo Moro, declinando il patrimonio di valori

costituzionali sulla modernità di una società in costante cambiamento.

È questo l’impegno che da cattolici e democratici possiamo prendere oggi, ricordando l’On.

Ciriaco De Mita.

*Presidente osservatorio gestione rifiuti