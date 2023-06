Petracca: "Avellino sta perdendo il ruolo di capoluogo. Solo festicciole" Il consigliere regionale critico con l'operato del sindaco: "Città ferma"

Un campo largo progressista con una proposta credibile e che sia alternativa alla destra e al civismo mascherato del sindaco Festa. A un anno dalle amministrative nella città di Avellino i partiti affilano le armi e sono iniziate le grandi manovre. Il centrosinistra ha già avviato una discussione ampia tra le forze di coalizione – spiega il consigliere regionale del Pd Maurizio Petracca, ospite di Punto di Vista, il 9 giugno ci sarà la prima manifestazione pubblica, per la città serve un chiaro segnale di discontinuità. “Io credo che stiamo lavorando bene e in anticipo per mettere in campo una proposta convicente. Avellino sta pian piano perdendo il suo ruolo di guida, di faro per la provincia. Festa è arrivato a scontri istituzionali generati da lui stesso: sull'acqua, sui rifiuti. Al netto di qualche festicciola per strada la città è ferma da 3 anni. Tutto si sta spostando, in virtù anche degli ultimi investimenti, nell'Arianese, e se il capoluogo si indebolisce ne risente inevitabilmente tutta la provincia. Noi lavoriamo per costruire un campo largo alternativo all'asse Festa-Petitto".